Naruto: Como assistir os filmes em ordem cronológica Por incrível que pareça, existe uma ordem certa para assistir todos esses filmes e, nesta lista, você saberá qual a melhor ordem

Naruto é uma das séries de mangá e anime de maior sucesso no mundo inteiro e a obra de Masashi Kishimoto impressionou os fãs com mais de 720 episódios divididos entre as duas adaptações de anime: Naruto e Naruto Shippuden. Porém, além da série, a franquia também contou com 11 filmes e 11 OVAS, contando histórias paralelas que, geralmente, traziam contos originais que não estão no mangá.

Para descobrir a ordem correta de assistir a todos os filmes e OVAs de Naruto, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

