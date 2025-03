Novo mangá da autora de Fullmetal Alchemist chegará ao Brasil A JBC anunciou que publicará o mangá Daemons of The Shadow Realm (Yomi no Tsugai) O post Novo mangá da autora de Fullmetal Alchemist... O Vício|Do R7 15/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 21h45 ) twitter

A JBC anunciou que publicará o mangá Daemons of The Shadow Realm (Yomi no Tsugai). O lançamento está previsto para a segunda metade de 2025. O mangá é a mais recente obra de Hiromu Arakawa, a autora de Fullmetal Alchemist, que está sendo publicado pela Shonen Gangan desde 2021. Até agora, a obra conta com 9 volumes já publicados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

