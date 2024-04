O Menino e a Garça | Fundador do Studio Ghibli revela detalhes sobre a produção do filme

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

O filme "O Menino e a Garça", produzido pelo Studio Ghibli, é um dos lançamentos mais aguardados do ano. Em uma entrevista exclusiva, o fundador do estúdio, Hayao Miyazaki, compartilhou alguns detalhes sobre a produção do longa-metragem que promete encantar o público de todas as idades.

Descubra todos os segredos por trás de "O Menino e a Garça" consultando a matéria completa no site Animes & Mangás - O Vício.

Saiba mais

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• O Menino e a Garça | Fundador do Studio Ghibli comenta sobre a produção do filme

• One Piece | Animação da luta de Law contra Barba Negra impressiona fãs

• Esquadrão Suicida ISEKAI promete grandes anúncios para o AnimeJapan 2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.