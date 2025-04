One Piece divulga prévia do Episódio 1.125 Novo episódio estreia na Crunchyroll neste domingo (13) O post One Piece divulga prévia do Episódio 1.125 apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h46 ) twitter

O canal oficial de One Piece no YouTube divulgou a prévia do Episódio 1.125, intitulado "Um Confronto da Determinação de Dois Homens! Kizaru e Sentomaru!".

