One Piece ganhará colaboração com o Borussia Dortmund Evento será realizado durante partida contra o FSV Mainz neste domingo (30) 26/03/2025

Durante o painel de One Piece no AnimeJapan 2025, foi anunciada uma colaboração com o time de futebol alemão Borussia Dortmund.

