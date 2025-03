One Piece | Todas as espadas do Roronoa Zoro Roronoa Zoro está determinado a se tornar o Melhor Espadachim do Mundo, uma posição que requer espadas da mais alta qualidade. O post... O Vício|Do R7 14/03/2025 - 09h27 (Atualizado em 14/03/2025 - 09h27 ) twitter

Roronoa Zoro está determinado a se tornar o Melhor Espadachim do Mundo, uma posição que requer espadas da mais alta qualidade. Ele estava confiante de que conseguiria chegar nesse patamar com as espadas que ganhou da sua vila até se cruzar com Dracule Mihawk. Essa derrota fez Zoro perceber como suas espadas eram fracas perto de uma das mais fortes.

Para saber mais sobre as espadas que Zoro empunha e sua jornada, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

