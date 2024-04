One-Punch Man | Yusuke Murata não está envolvido na 3ª temporada

Alto contraste

Uma notícia decepcionante para os fãs de One-Punch Man: Yusuke Murata, o talentoso ilustrador do mangá, revelou que não está envolvido na produção da terceira temporada da aclamada série de anime.

Murata, conhecido por sua arte incrível e detalhada, trouxe vida aos personagens de One-Punch Man com seu estilo único. No entanto, em uma entrevista recente, ele afirmou que não participará do trabalho de animação da próxima temporada.

Embora seja uma notícia triste para os fãs, ainda há muito a esperar na terceira temporada de One-Punch Man, que certamente trará novas histórias emocionantes e batalhas épicas. Para saber mais detalhes sobre o futuro da série, consulte a matéria completa no site Animes & Mangás - O Vício.

