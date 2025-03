Quarteto Fantástico | HQ principal da equipe será reiniciada pela Marvel Bem a tempo do lançamento do novo filme O post Quarteto Fantástico | HQ principal da equipe será reiniciada pela Marvel apareceu primeiro... O Vício|Do R7 19/03/2025 - 15h27 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h27 ) twitter

A Marvel Comics anunciou que a HQ principal do Quarteto Fantástico será reiniciada em julho, com o lançamento de Fantastic Four #1. A nova fase da equipe, que envolverá viagens no tempo e o Doutor Destino, será escrita por Ryan North e ilustrada por Humberto Ramos.

