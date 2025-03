Re:ZERO | 4ª temporada é anunciada Com a divulgação de teaser especial e primeira arte promocional O post Re:ZERO | 4ª temporada é anunciada apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta (26), após a exibição do final da 3ª temporada de Re:ZERO -Starting Life in Another World-, a Kadokawa anunciou que a 4ª temporada do anime está em produção.

Para mais detalhes sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Pokémon: Horizontes | Parte 2 da 2ª temporada ganha data de estreia na Netflix

Os Cavaleiros do Zodíaco | Confira o significado dos nomes dos Cavaleiros de Bronze

Naruto | Tudo sobre as Bestas com Caudas