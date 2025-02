The Rising of the Shield Hero | 4ª temporada ganha pôster oficial e previsão de estreia Nova temporada teve exibição confirmada pela Crunchyroll O post The Rising of the Shield Hero | 4ª temporada ganha pôster oficial e... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h27 ) twitter

Nesta teça (25), o site oficial da adaptação em anime de The Rising of the Shield Hero (Tate no Yuusha no Nariagari) divulgou um novo pôster da 4ª temporada, anunciando a previsão de estreia para julho de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

