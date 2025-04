To Your Eternity | Mangá chegará ao fim no Volume 25 Obra que está em publicação desde 2016 será concluída no próximo volume O post To Your Eternity | Mangá chegará ao fim no Volume 25... O Vício|Do R7 16/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Volume 24 de To Your Eternity (Fumetsu no Anata e), lançado hoje (16) no Japão, anunciou que o mangá chegará ao fim no próximo volume.

Para mais detalhes sobre o desfecho dessa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Como e quando Tanjiro se torna um demônio em Demon Slayer?

Fire Force: Saiba quantos episódios terá a Parte 1 da terceira temporada

Rent-a-Girlfriend | 4ª temporada recebe arte promocional de Ruka