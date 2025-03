Tokyo Revengers ganha título e visual oficial para a 4ª temporada A continuação do Arco Tenjiku O post Tokyo Revengers ganha título e visual oficial para a 4ª temporada apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 21/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 21/03/2025 - 23h45 ) twitter

Temporada de Tokyo Revengers

Acaba de se confirmado na AnimeJapan que a quarta temporada de Tokyo Revengers, atualmente em produção no LIDEN Films, será intitulada Tokyo Revengers: The Battle of Three Deities.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

