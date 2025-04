Wind Breaker divulga abertura e encerramento da 2ª temporada Primeiro episódio da nova temporada já disponível na Crunchyroll O post Wind Breaker divulga abertura e encerramento da 2ª temporada... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 03/04/2025 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Aniplex divulgou as versões sem créditos da abertura e do encerramento da 2ª temporada de Wind Breaker no YouTube.

Para mais detalhes sobre a nova temporada e suas músicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Novo filme de Lupin the IIIrd ganha trailer inédito

DAN DA DAN | 2ª temporada ganha novo pôster e data de estreia

Devil May Cry | Novo clipe do anime destaca Devil Trigger