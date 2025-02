World Trigger | Hiato de 1 mês é estendido Devido a problema de saúde do autor Daisuke Ashihara O post World Trigger | Hiato de 1 mês é estendido apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 28/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O perfil oficial de World Trigger no X (ex-Twitter) anunciou que irá prolongar o hiato do mangá, devido ao estado de saúde do autor Daisuke Ashihara.

Para mais detalhes sobre essa pausa e o futuro do mangá, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Artista de Blue Lock recomenda novo mangá de futebol

Gundam GQuuuuuuX | Versão para cinemas alcança grande marca na bilheteria japonesa

Dragon Ball Daima | Versão cinematográfica recebe sinopse oficial