Análise | Ambidextro – O jogo que te obriga a virar um polvo emocional Você sabe o que é tentar tomar café enquanto segura o celular, abre a porta e ainda disfarça a crise existencial? É tipo isso que Ambidextro... Game Hall|Do R7 24/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 24/05/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Você sabe o que é tentar tomar café enquanto segura o celular, abre a porta e ainda disfarça a crise existencial? É tipo isso que Ambidextro quer que você sinta — só que num plano 2D e com uma trilha sonora que parece ter saído de um ritual satânico feito num fliperama abandonado. A premissa é simples: um mago foi partido ao meio (mentalmente já me identifiquei), e agora você precisa controlar suas duas metades, ao mesmo tempo, cada uma com um analógico diferente. Parece fácil? É porque você ainda não jogou.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Once Upon a Puppet: o espetáculo indie onde a amizade é feita de linha, trauma e um pouco de bug

Análise | Steel Seed – O mundo acabou, sobrou um drone e uma mina nervosa

Análise | Post Trauma – Quando o terror psicológico te abraça com uma faca na alma