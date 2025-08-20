Black Myth: Zhong Kui anunciado! Porque a Game Science não quis esperar nem esfriar o hype de Wukong Game Science é aquela mesma empresa que apareceu do nada, empurrou na nossa cara Black Myth: Wukong com trailers cheios de partículas... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 00h37 ) twitter

Game Science é aquela mesma empresa que apareceu do nada, empurrou na nossa cara Black Myth: Wukong com trailers cheios de partículas, cenários pintados à mão e golpes que fariam qualquer God of War parecer briga de recreio. O jogo mal saiu do forno e já está todo mundo discutindo builds, cutscenes e se o macaco é melhor que o Kratos. E eis que, em plena gamescom Opening Night Live 2025, os caras metem na tela: “Surpresa! Temos outro Black Myth, agora chamado Zhong Kui.”

Para saber mais sobre essa nova aventura e o que esperar dela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

