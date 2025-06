Bloodstained: The Scarlet Engagement é anunciado e já estamos prontas pra sofrer em 2.5D! SEGURA ESSA VELA PRETA QUE EU VOU DESMAIAR! 😱💀 A 505 Games e a ArtPlay simplesmente dropam do nada a bomba emocional que é BLOODSTAINED... Game Hall|Do R7 05/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h17 ) twitter

SEGURA ESSA VELA PRETA QUE EU VOU DESMAIAR! A 505 Games e a ArtPlay simplesmente dropam do nada a bomba emocional que é BLOODSTAINED: THE SCARLET ENGAGEMENT, a sequência oficial de Bloodstained: Ritual of the Night, e meu cérebro gótico-fofinho já tá em colapso.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova aventura gótica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

