Blox Fruits: veja os códigos ativos em agosto de 2025 no Roblox Se o Luffy tivesse isso aqui, tinha virado Rei dos Piratas na primeira temporada. Agosto chegou, meus jovens aventureiros do teclado... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 15h37 ) twitter

Game Hall

Se o Luffy tivesse isso aqui, tinha virado Rei dos Piratas na primeira temporada. Agosto chegou, meus jovens aventureiros do teclado, e com ele veio mais uma fornada de códigos fresquinhos de Blox Fruits — aquele jogo do Roblox que é basicamente um One Piece sem processos (ou quase isso). E olha, o negócio é sério: se você quer farmar, upar e estourar o miolo de NPCs com sua Akuma no Mi recém-descascada, esses códigos são o caminho das pedras. Ou melhor, o atalho do marinheiro esperto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os códigos ativos!

