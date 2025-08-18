Bubsy está de volta em The Purrfect Collection Olha só, gamers: a Atari e a Limited Run Games decidiram que 2025 ainda não estava ruim o suficiente e resolveram ressuscitar ninguém... Game Hall|Do R7 18/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h00 ) twitter

Game Hall

Olha só, gamers: a Atari e a Limited Run Games decidiram que 2025 ainda não estava ruim o suficiente e resolveram ressuscitar ninguém menos que Bubsy. Sim, aquele mascote de fundo de quintal que tentou ser o Sonic com pelos de gato e o Mario com déficit de atenção, mas acabou se tornando só o Crash Bandicoot com menos dignidade. No dia 9 de setembro, chega o glorioso (cof, cof) Bubsy in: The Purrfect Collection, pra PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series X|S. E, se você realmente acha que sua estante precisa passar vergonha, já dá até pra comprar a versão física na Atari Store.

