Bubsy está de volta em The Purrfect Collection
Olha só, gamers: a Atari e a Limited Run Games decidiram que 2025 ainda não estava ruim o suficiente e resolveram ressuscitar ninguém...
Olha só, gamers: a Atari e a Limited Run Games decidiram que 2025 ainda não estava ruim o suficiente e resolveram ressuscitar ninguém menos que Bubsy. Sim, aquele mascote de fundo de quintal que tentou ser o Sonic com pelos de gato e o Mario com déficit de atenção, mas acabou se tornando só o Crash Bandicoot com menos dignidade. No dia 9 de setembro, chega o glorioso (cof, cof) Bubsy in: The Purrfect Collection, pra PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series X|S. E, se você realmente acha que sua estante precisa passar vergonha, já dá até pra comprar a versão física na Atari Store.
Para saber mais sobre essa coletânea que promete risadas e nostalgia
