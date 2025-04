Call of Duty: Mobile Temporada 4 — Infinity Realm: o futuro chegou com jetpack, anime e muita bala! Fala aí, tropa do slide cancelado e do dedo nervoso no HUD! Prepara teu celular, teu fone e tua mira, porque Call of Duty: Mobile vai... Game Hall|Do R7 23/04/2025 - 12h27 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h27 ) twitter

Fala aí, tropa do slide cancelado e do dedo nervoso no HUD! Prepara teu celular, teu fone e tua mira, porque Call of Duty: Mobile vai virar ficção científica de responsa na Temporada 4 — Infinity Realm, que chega hoje, dia 23 de abril, às 21h (horário de Brasília)! Dessa vez a Activision deu aquele tapa no visual e jogou o rolê pro futuro, com mapa novo, modo BR tunado e skin de Operador que parece ter saído direto de Evangelion com pitada de Black Ops 4, tá ligado?

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades dessa temporada eletrizante! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

