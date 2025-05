CHOCKBR FALL 2025: Loops Esports lidera geral e é tudo ou nada nos Playoffs Fala, rapaziada do celular quente e da gameplay fina! O CHOKBR Fall 2025, nosso campeonato brabo de Honor of Kings, já passou da fase... Game Hall|Do R7 27/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Fala, rapaziada do celular quente e da gameplay fina! O CHOKBR Fall 2025, nosso campeonato brabo de Honor of Kings, já passou da fase de conhecer o mapa. Agora é só sangue nos olhos, dedo afiado e decisão pesada. A Fase de Grupos já se foi, e a Loops Esports foi quem mandou no pedaço, dominando tudo com 8 vitórias e só 2 tropeços, totalizando 24 pontos — um absurdo de desempenho.

Não perca a chance de ficar por dentro de tudo que está rolando! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Elden Ring Nightreign chega com bonde, katana amaldiçoada e uma escuridão cheia de carinho e desespero

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake — A conclusão da trilogia de Erdrick chega em outubro

SHINOBI: Art of Vengeance – Mais um trailer mostra a volta do ninja mais absurdo da SEGA