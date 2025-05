DAIMA: Aventura pelo Reino dos Demônios chega em julho a Dragon Ball Z: KAKAROT Gente… respira. Respira de novo. E agora segura no bastão mágico, porque o novo DLC de DRAGON BALL Z: KAKAROT não só ganhou data de... Game Hall|Do R7 12/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h07 ) twitter

Gente… respira. Respira de novo. E agora segura no bastão mágico, porque o novo DLC de DRAGON BALL Z: KAKAROT não só ganhou data de lançamento, como também um nome que parece título alternativo de filme do Ghibli: DAIMA – Aventura pelo Reino dos Demônios. A Bandai Namco confirmou que a Parte Um do DLC chega em 17 de julho de 2025. E sim, já temos spoiler oficial de que a Parte Dois está prevista para o início de 2026. Ou seja, a saga vai ser longa, meus queridos. Longa como o grito de carga de um Kamehameha nível máximo.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova aventura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

