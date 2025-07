Delta Force vira anime tático com Temporada Break e colab com Arknights Salve, soldados da quebrada high-tech! Se liga, porque o Spider voltou com uma atualização que é tiro, porrada e colab de anime! A... Game Hall|Do R7 11/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h58 ) twitter

Game Hall

Salve, soldados da quebrada high-tech! Se liga, porque o Spider voltou com uma atualização que é tiro, porrada e colab de anime! A Garena lançou a Temporada BREAK no Delta Force, e o bagulho ficou tão insano que parece até fanfic do Call of Duty escrita por fã de gacha game futurista.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa atualização incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

