Escape From Tarkov 1.0 – finalmente saindo do beta após quase 10 anos de guerra psicológica
Olha só, meus caros guerreiros da Sibéria digital: depois de quase uma década de “promessa”, a Battlestate Games confirmou que Escape...
Olha só, meus caros guerreiros da Sibéria digital: depois de quase uma década de “promessa”, a Battlestate Games confirmou que Escape From Tarkov finalmente deixará o estado de beta eterno e vai ganhar sua versão 1.0 em 15 de novembro de 2025. Isso mesmo: o jogo começou a ser gestado em 2012, entrou em beta fechado em 2017, e só agora a produtora resolveu entregar o prato principal. Até o Duke Nukem Forever tá olhando e dizendo: “caramba, vocês exageraram”.
