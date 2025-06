Free Fire faz 8 anos com evento cabuloso, trem voando no céu e brinde infinito E aí tropinha da parede de gel e do capa 360 insano, segura essa novidade porque o Free Fire tá de parabéns — literalmente! O famoso... Game Hall|Do R7 18/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h16 ) twitter

Game Hall

E aí tropinha da parede de gel e do capa 360 insano, segura essa novidade porque o Free Fire tá de parabéns — literalmente! O famoso Battle Royale das quebradas, dos campeonatos no fundo da escola, das salas de guilda lotada e do squad que só grita “ruxa nele!” tá completando 8 anos de pancadaria e estilo, e como diria o personagem que toma capa sem colete: o presente é nosso, irmão!

Consulte no nosso parceiro Game Hall para saber mais sobre as novidades do Free Fire!

