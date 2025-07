GTA 6: fãs teorizam missão de assalto com trailers GTA 6 e a arte de montar quebra-cabeça com trailers: bem-vindo à era CSI Rockstar! “Todo mundo quer um pedaço de Vice City, mas tem... Game Hall|Do R7 06/07/2025 - 14h56 (Atualizado em 06/07/2025 - 14h56 ) twitter

GTA 6 e a arte de montar quebra-cabeça com trailers: bem-vindo à era CSI Rockstar! “Todo mundo quer um pedaço de Vice City, mas tem fã que quer montar o quebra-cabeça inteiro antes do jogo sair.” Enquanto a Rockstar nem respira direito depois de soltar apenas dois trailers e uma chuva de screenshots, já tem gente tratando esses materiais como se fossem provas criminais num tribunal intergaláctico de nerds. Um usuário do Reddit, que claramente precisa de um carinho e uma luz do sol, resolveu fazer o papel de detetive, colando cenas, roupas, cortes de cabelo e até a posição da lua pra deduzir que existe uma missão de assalto a banco em GTA 6 — e que ela vai ser braba.

