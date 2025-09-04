GTA III – Todos os cheats e códigos da Definitive Edition GTA III foi o jogo que mudou o rumo da franquia da Rockstar Games. Lançado em 2001, ele representou um salto de qualidade incrível... Game Hall|Do R7 03/09/2025 - 22h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h37 ) twitter

GTA III foi o jogo que mudou o rumo da franquia da Rockstar Games. Lançado em 2001, ele representou um salto de qualidade incrível em uma das séries mais controversas e icônicas da história dos videogames. Pela primeira vez, o caos de Liberty City foi colocado nas mãos dos jogadores com um nível de criminalidade, liberdade e imersão poucas vezes visto na época, transformando o título em um clássico imediato.

Para descobrir todos os truques e códigos que podem transformar sua experiência em Liberty City, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

