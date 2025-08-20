Indiana Jones e o Grande Círculo chega ao Switch 2 em 2026 com expansão Indiana Jones e o Grande Círculo chega ao Switch 2 em 2026 com expansão A Ordem dos Gigantes. Bethesda confirma chegada do jogo da... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h40 ) twitter

Indiana Jones e o Grande Círculo chega ao Switch 2 em 2026 com expansão A Ordem dos Gigantes. Bethesda confirma chegada do jogo da MachineGames ao novo console da Nintendo, junto com a aguardada expansão.

