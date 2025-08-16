Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Jogamos | Viking Breaker: o brick-breaker viking que consola não aguenta

Um roguelike estilo brick-breaker que te dá tapas, escudos mágicos e faz você rir quando o consolezinho morre de inveja! 1. Beta mode...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Um roguelike estilo brick-breaker que te dá tapas, escudos mágicos e faz você rir quando o consolezinho morre de inveja!

Não perca a chance de descobrir mais sobre essa aventura viking e suas mecânicas únicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.