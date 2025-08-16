Jogamos | Viking Breaker: o brick-breaker viking que consola não aguenta Um roguelike estilo brick-breaker que te dá tapas, escudos mágicos e faz você rir quando o consolezinho morre de inveja! 1. Beta mode... Game Hall|Do R7 16/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Um roguelike estilo brick-breaker que te dá tapas, escudos mágicos e faz você rir quando o consolezinho morre de inveja!

Não perca a chance de descobrir mais sobre essa aventura viking e suas mecânicas únicas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Let Them Trade: Um jogo de construir cidades e perder-se nelas

Análise | Heartworm: Um mergulho dolorido no horror retrô cheio de saudade

Análise | A Dream About Parking Lots – Um sonho indie estranho