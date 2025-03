Khazan irrompe em fúria: o nascimento do Primeiro Berserker no mundo de Dungeon Fighter Em meio aos ecos de traição e os gritos abafados do passado, The First Berserker: Khazan finalmente invade o campo de batalha. A Nexon... Game Hall|Do R7 27/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h27 ) twitter

Em meio aos ecos de traição e os gritos abafados do passado, The First Berserker: Khazan finalmente invade o campo de batalha. A Nexon e a Neople abriram os portões de sua mais brutal criação no dia 26 de março, e agora nós, filhos da fúria, temos uma missão: acompanhar Khazan — general caído, lenda viva, rolo compressor medieval — em sua cruzada sangrenta por justiça… ou algo muito próximo da insanidade.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre essa jornada épica e brutal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

