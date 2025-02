Mai Shiranui chega em Street Fighter 6 trazendo fogo, charme e combos de respeito! Saudações, lutadores do Fighting Ground e exploradores do Battle Hub! Preparem-se, pois a lendária Mai Shiranui, a icônica kunoichi... Game Hall|Do R7 14/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 14/01/2025 - 10h47 ) twitter

Saudações, lutadores do Fighting Ground e exploradores do Battle Hub! Preparem-se, pois a lendária Mai Shiranui, a icônica kunoichi da SNK, está prestes a incendiar as arenas de Street Fighter 6. A partir do dia 5 de fevereiro de 2025, Mai se junta ao elenco como a segunda personagem convidada da série, trazendo seu estilo clássico reimaginado para o sistema moderno do jogo.

Não perca a chance de conhecer todos os detalhes sobre essa nova adição explosiva!

