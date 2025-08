Nintendo confirma presença na BGS 2025 com Switch 2 jogável Switch 2 jogável, cinco pavilhões e uma promessa: meu coração não vai aguentar! Gente, segura esse coração gamer porque a Nintendo... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 02/08/2025 - 09h38 ) twitter

Switch 2 jogável, cinco pavilhões e uma promessa: meu coração não vai aguentar! Gente, segura esse coração gamer porque a Nintendo vai estar na Brasil Game Show 2025 e eu tô surtando mais do que Pikachu com cafeína! A confirmação veio como um Hadouken de fofura direto no meu peito: de 9 a 12 de outubro, no glorioso Distrito Anhembi, em São Paulo, a Big N vai montar o seu castelo (leia-se estande) e trazer uma coisa que a gente queria mais do que sticker repetido no álbum da Copa: o primeiro test drive oficial do Nintendo Switch 2 no Brasil!

Não perca a chance de saber mais sobre essa grande novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

