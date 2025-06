Persona 4 Revival é real! Atlus anuncia remake do RPG mais amarelinho e existencial da história! Ai, gente… respira comigo: Persona 4 Revival foi anunciado! 😭💛 Eu tô com as mãos tremendo de emoção e glitter — porque essa não é só... Game Hall|Do R7 08/06/2025 - 23h56 (Atualizado em 08/06/2025 - 23h56 ) twitter

Ai, gente… respira comigo: Persona 4 Revival foi anunciado! Eu tô com as mãos tremendo de emoção e glitter — porque essa não é só uma notícia, é tipo reencontrar aquele seu melhor amigo de infância num dia chuvoso, com o tema da Shadow World tocando de fundo e a Chie te esperando com um tonkatsu quentinho. Anunciado durante o Xbox Games Showcase 2025, o remake lindíssimo de Persona 4 Golden chega para PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 em data ainda misteriosa. Mas já tá confirmado que vai estar disponível no Game Pass no lançamento, ou seja: todos os caminhos levam à Inaba.

Não perca a chance de reviver essa experiência incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

