PlayStation 6 pode ter 24GB de RAM sem explodir seu bolso, dizem rumores Tá, agora segura essa granada, guerreiro de plantão: segundo os cabras do Digital Foundry, o PlayStation 6 pode chegar com 24GB de... Game Hall|Do R7 21/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Tá, agora segura essa granada, guerreiro de plantão: segundo os cabras do Digital Foundry, o PlayStation 6 pode chegar com 24GB de RAM — e o melhor: sem custar o preço de um rim no mercado paralelo. É, pode parecer zoeira de grupo de zap dos veteranos do Warzone, mas o papo é sério. A Sony tá se preparando pra um salto técnico de responsa, com promessas de melhorias pesadas em ray tracing, machine learning e toda aquela sopa de letrinha que faz o gráfico brilhar mais que olho de sniper com perk de mira térmica.

Para mais detalhes sobre essas novidades incríveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Speedrun: a alquimia sagrada de quebrar o tempo nos games

Warframe: “The Old Peace” chega no final de 2025

Gabe Newell e a arte milenar de ignorar startup fresca