PlayStation Store agora tem botão de reembolso direto no histórico de compras Aquela novela de pedir reembolso na PlayStation Store finalmente ficou mais curta. A Sony liberou uma atualização que adiciona a opção... Game Hall|Do R7 27/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h37 )

Game Hall

Aquela novela de pedir reembolso na PlayStation Store finalmente ficou mais curta. A Sony liberou uma atualização que adiciona a opção de “Solicitar Reembolso” direto no Histórico de Transações, tanto pelo site oficial quanto pelo PS App no celular. Nada de ficar caçando FAQ ou abrindo chamado manualmente: agora é clicar, pedir e esperar a análise.

Saiba mais sobre essa novidade que promete facilitar a vida dos gamers consultando a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

