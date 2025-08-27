PlayStation Store agora tem botão de reembolso direto no histórico de compras
Aquela novela de pedir reembolso na PlayStation Store finalmente ficou mais curta. A Sony liberou uma atualização que adiciona a opção de “Solicitar Reembolso” direto no Histórico de Transações, tanto pelo site oficial quanto pelo PS App no celular. Nada de ficar caçando FAQ ou abrindo chamado manualmente: agora é clicar, pedir e esperar a análise.
Saiba mais sobre essa novidade que promete facilitar a vida dos gamers consultando a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
