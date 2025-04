Razer PC Remote Play: Agora você pode levar o seu PC gamer pra passear Lá vem a Razer, aquela mesma que transforma RGB em religião, metendo o pé na porta do mundo mobile com o Razer PC Remote Play, a nova... Game Hall|Do R7 10/04/2025 - 14h29 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h29 ) twitter

Lá vem a Razer, aquela mesma que transforma RGB em religião, metendo o pé na porta do mundo mobile com o Razer PC Remote Play, a nova plataforma que, basicamente, te permite jogar seus jogos de PC no celular — sem precisar vender o rim pra comprar um portátil da moda.

