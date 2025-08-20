Resident Evil Requiem mergulha no passado de Grace Ashcroft em trailer de arrepiar Ai, meu coração de fã de Resident Evil não tá sabendo lidar. 💀🖤 A Capcom apareceu na gamescom Opening Night Live com aquele jeitinho... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h38 ) twitter

Imagem oficial do trailer de Resident Evil Requiem mostrando a protagonista Grace Ashcroft em ambiente sombrio e ameaçador. Game Hall

Ai, meu coração de fã de Resident Evil não tá sabendo lidar. A Capcom apareceu na gamescom Opening Night Live com aquele jeitinho cruel que só ela sabe e jogou na nossa cara um novo trailer de Resident Evil Requiem. E olha… não foi só um trailer qualquer: foi um soco de nostalgia, misturado com angústia, suor gelado e aquele aperto no peito que só a série sabe provocar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes desse emocionante trailer!

