Roblox Sentinel: o guardião fofinho (e muito esperto) que protege crianças online

Game Hall

Gente, para tudo! Sabe quando a gente pensa: “ah, se a internet fosse um parquinho seguro com escorregador brilhante, balanço que não enrosca o cabelo e nada de gente esquisita”? Pois é… a Roblox resolveu dar um passo gigante nessa direção e lançou o Roblox Sentinel, um sistema de inteligência artificial super-heróico feito para proteger crianças online. E não é só para Roblox não! Ele foi disponibilizado em código aberto, ou seja, qualquer outra plataforma também pode usar essa tecnologia. Isso é tipo emprestar o brinquedo mais legal do recreio pra todo mundo brincar.

Para saber mais sobre essa iniciativa incrível e como ela está tornando a internet um lugar mais seguro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

