Sagat chega arrebentando em Street Fighter 6 com trailer, joelhada e honra de boss lendário SAGAT TÁ DE VOLTA, CAMBADA! E não é qualquer volta não. O chefão mais respeitado da Capcom, o rei dos chutes altos e dos Tiger Shots... Game Hall|Do R7 17/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h38 ) twitter

SAGAT TÁ DE VOLTA, CAMBADA! E não é qualquer volta não. O chefão mais respeitado da Capcom, o rei dos chutes altos e dos Tiger Shots, vem com tudo pro Street Fighter 6 no dia 5 de agosto, num trailer que me fez levantar da cadeira e fazer pose de estátua tailandesa com um olho só.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa volta triunfal e o que mais a Capcom preparou para os fãs! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

