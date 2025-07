Sapo Xulé e o Casamento Indesejado é pura nostalgia pixelada com cheiro de infância ✨💚 AI, MEU CHULÉZINHO DOS ANOS 90 TÁ VIVO! 💚✨ — Por Magali “Pixel” Susana, aquela que jogava Master System tomando Nescau e lendo Turma... Game Hall|Do R7 13/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 21h57 ) twitter

AI, MEU CHULÉZINHO DOS ANOS 90 TÁ VIVO! — Por Magali “Pixel” Susana, aquela que jogava Master System tomando Nescau e lendo Turma da Mônica Gente, eu juro que tentei manter a compostura… mas quando eu vi que Sapo Xulé tá de volta com um game novo — e ainda por cima feito com gráficos desenhados à mão, trilha sonora original, referências aos 30 anos de história e muita, mas MUITA zoeira — eu surtei. Tipo, surtei mesmo. Voltei no tempo direto pra 1995, quando eu jogava o Sapo Xulé contra o Dr. Clean no Master System achando que aquilo ali era o ápice da tecnologia. (E era! Pelo menos pra mim, com 9 anos, uma fita VHS do Castelo Rá-Tim-Bum e cheiro de tênis novo no armário.)

