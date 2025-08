Shinobi: Art of Vengeance libera demo e acerta uma shuriken direto no meu coração de fã de ninja pixelado Sim, meus caros discípulos do Ninjutsu dos bits: o ninja supremo dos videogames está de volta, e não tô falando de skin de anime em... Game Hall|Do R7 01/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 17h38 ) twitter

Game Hall

Sim, meus caros discípulos do Ninjutsu dos bits: o ninja supremo dos videogames está de volta, e não tô falando de skin de anime em jogo de Battle Royale. Tô falando de Joe Musashi, o legítimo, o original, o mestre das sombras que virou lenda nos consoles 8 e 16-bits. E agora ele volta em Shinobi: Art of Vengeance, com demo gratuita disponível no PC, PlayStation, Switch e Xbox. Isso mesmo, tá liberado em tudo, até no console do seu primo que só tem 2 jogos e meio.

Não perca a chance de reviver essa nostalgia e conferir todos os detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

