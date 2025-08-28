Sonic Racing: CrossWorlds ganha novas músicas e Teste de Rede Aberto Ai, meu coraçãozinho azul já tá dando looping só de escrever isso! 💙✨ A SEGA soltou hoje (28) mais um presentinho pros fãs: o quarto... Game Hall|Do R7 28/08/2025 - 15h05 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h05 ) twitter

Ai, meu coraçãozinho azul já tá dando looping só de escrever isso! A SEGA soltou hoje (28) mais um presentinho pros fãs: o quarto vídeo da trilha sonora de Sonic Racing: CrossWorlds, e sério… eu fiquei com vontade de pegar um anel dourado só pra comemorar. As novas faixas incluem músicas das pistas White Cave, Sand Road, Holoska, Hidden World e Kronos Island, todas remixadas por nomes incríveis como Laur, Riot, Zardonic, Aiobahn, Tomoya Ohtani e Camellia (sim, o Camellia, rei das batidas aceleradas que parecem feitas pra acompanhar o Sonic correndo a 300 km/h). Cada música carrega a identidade única de sua pista, criando atmosferas que vão da calmaria misteriosa de cavernas ao calor vibrante de desertos e às ondas geladas de Holoska. E eu juro que dá até pra sentir a velocidade só de ouvir os previews. Para mais detalhes sobre as novas músicas e o Teste de Rede Aberto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall. Leia Mais em Game Hall: Análise | Super Robot Wars Y: uma ode ao mecânico espetáculo

