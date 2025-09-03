Logo R7.com
Sophie Turner será Lara Croft na série de Tomb Raider do Prime Video

A Amazon Studios confirmou: a atriz Sophie Turner, conhecida mundialmente por viver Sansa Stark em Game of Thrones e Jean Grey em X...

Game Hall

A Amazon Studios confirmou: a atriz Sophie Turner, conhecida mundialmente por viver Sansa Stark em Game of Thrones e Jean Grey em X-Men: Apocalipse e X-Men: Fênix Negra, será a nova intérprete de Lara Croft na aguardada série de Tomb Raider.

