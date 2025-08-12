Stellar Blade explode no Steam: o K-pop dos games vende mais rápido que ingresso de show do BTS Olha só, meus caros e minhas caras gamers: Stellar Blade chegou no Steam e, em apenas três dias, vendeu mais cópias do que a galera... Game Hall|Do R7 12/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h58 ) twitter

Stellar Blade Olha só, meus caros e minhas caras gamers: Stellar Blade chegou no Steam e, em apenas três dias, vendeu mais cópias do que a galera que compra celular novo só pra postar unboxing no TikTok. O negócio foi tão absurdo que já é o jogo coreano com vendas mais rápidas na história da plataforma, segundo o relatório financeiro da Shift Up — que agora deve estar nadando em won igual o Tio Patinhas nada em moedas de ouro.

