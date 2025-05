TEKKEN 8 entra em modo Sensei com colaboração de Karate Kid: Legends TEKKEN. Karatê Kid. O multiverso da porrada tá oficialmente aberto. A Bandai Namco, que já tinha botado Akuma, Negan e Noctis nos ringues... Game Hall|Do R7 12/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h07 ) twitter

TEKKEN. Karatê Kid. O multiverso da porrada tá oficialmente aberto. A Bandai Namco, que já tinha botado Akuma, Negan e Noctis nos ringues em jogos anteriores, agora resolveu mirar na emoção com uma colaboração que vem direto do cinema. E não qualquer cinema: o clássico da Sessão da Tarde, aquele que nos ensinou a encerar o chão, pintar a cerca e acreditar em final de campeonato com trilha épica. E agora essa energia vai chegar em TEKKEN 8, na atualização 2.02, marcada para 3 de junho de 2025.

Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível colaboração e suas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

