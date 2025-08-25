Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

The Bazaar Guia para Iniciantes – dicas e builds iniciais

Porque até no mercadão medieval digital tem malandro vendendo bugiganga cara demais! Se você caiu de paraquedas em The Bazaar, já deve...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Porque até no mercadão medieval digital tem malandro vendendo bugiganga cara demais! Se você caiu de paraquedas em The Bazaar, já deve ter pensado: “peraí, isso aqui é um jogo de cartas? É auto-battler? É mercado livre da idade média?” Pois é, a verdade é que é tudo isso junto. E sim, é confuso no começo. Mas calma: o tiozão aqui já testou, já xingou, já perdeu runs e agora vem trazer dicas no jeitão RumbleTech – cheias de sarcasmo, piada de churrasco e, de vez em quando, um conselho útil de verdade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre The Bazaar!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.