World of Warships: Legends zarpa no Steam com beta fechado e traz Preußen, Jutlândia e pancadaria naval de respeito Atenção, almirantado da Master Race Naval! Se você achava que World of Warships já tinha domado todos os sete mares, segura essa âncora... Game Hall|Do R7 19/05/2025 - 15h35 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h35 )

Game Hall

Atenção, almirantado da Master Race Naval! Se você achava que World of Warships já tinha domado todos os sete mares, segura essa âncora: World of Warships: Legends tá pronto pra tomar o Steam de assalto com beta fechado entre os dias 23 e 26 de maio.

Não perca a chance de saber mais sobre essa atualização incrível e tudo que ela traz! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

