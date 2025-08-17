BGS 2025: Clash Royale confirmado na Brasil Game Show 2025 com área interativa A Supercell anunciou oficialmente que Clash Royale será uma das atrações principais da Brasil Game Show 2025 (BGS 2025). O jogo mobile... Gamer Point|Do R7 16/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 21h18 ) twitter

Clash Royale Brasil Game Show 2025 Gamer Point

A Supercell anunciou oficialmente que Clash Royale será uma das atrações principais da Brasil Game Show 2025 (BGS 2025). O jogo mobile terá um estande exclusivo de 100 m², repleto de estações de jogo, atividades interativas e experiências pensadas para envolver o público de forma imersiva.

Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível atração e outras novidades da BGS 2025, consulte no nosso parceiro Gamer Point!

