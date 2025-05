Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone Recebem Conteúdo da Temporada 4 com Retorno de Stitch e Pacote Bailarina Prepare-se para intensificar a ação! A Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone já está disponível, trazendo o retorno aguardado... Gamer Point|Do R7 29/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h56 ) twitter

Prepare-se para intensificar a ação! A Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone já está disponível, trazendo o retorno aguardado de Stitch e uma série de novidades que prometem agitar os campos de batalha. Com Stitch agora fora da prisão, é hora de decifrar os codinomes do Pantheon e fazer os traidores pagarem em um novo capítulo da saga.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e detalhes dessa temporada emocionante! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

