Coisas para Fazer no Rio de Janeiro: Guia Completo da Cidade Maravilhosa Monumentos que Definem a Cidade Cristo Redentor – Guardião do Corcovado Escultura monumental de 38 metros abraça a cidade desde 1931... Gamer Point|Do R7 25/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

Monumentos que Definem a Cidade

Cristo Redentor – Guardião do Corcovado Escultura monumental de 38 metros abraça a cidade desde 1931. Projeto de Paul Landowski e Heitor da Silva Costa oferece vista panorâmica de 360 graus. Duas rotas de acesso: trem histórico atravessando floresta ou vans ecológicas. Complexo do Pão de Açúcar – Elevador Natural Formação rochosa de 396 metros conectada por teleférico centenário. Três estações proporcionam experiências graduais: Praia Vermelha, Morro da Urca, cume final com vista completa da baía histórica. Arte de Selarón – Escadaria Global Artista chileno transformou passagem comum em obra de arte permanente. Mosaico incorpora azulejos de 60 países em 215 degraus únicos, representando homenagem internacional ao Brasil.

Para descobrir mais sobre as maravilhas do Rio de Janeiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Como os Casinos Online Reduzem os Impactos Ambientais

Assassin’s Creed Shadows ultrapassa 5 milhões de jogadores

Invita Lança Lava-Louças de 15 Serviços com Design Sofisticado e Alta Performance